FC Bayern : Coman-Alternative? FC Bayern hat Raphinha im Blick

Der Flügelspieler nahm in den vergangenen anderthalb Jahren bei Leeds United eine hervorragende Entwicklung. Es wird schon länger davon ausgegangen, dass der Brasilianer spätestens nach dieser Saison den berühmten nächsten Schritt in seiner Karriere vollziehen möchte.

Der FC Bayern muss sich für den Ernstfall einen Plan B zu Kingsley Coman (25) offenhalten. Das französische Portal Jeunesfooteux bringt nun den Namen Raphinha (25) mit dem deutschen Abonnementchampion in Verbindung.

"Raphinha fühlt sich in Leeds sehr wohl und es wird sicher die Zeit kommen, den größten Sprung in seiner Karriere zu machen", so Raphinhas Agent Deco im Oktober bei Globo Esporte. "Er hat noch drei Jahre Vertrag, aber es ist nicht der Vertrag, der die Verweildauer definiert oder einen Transfer verhindert."