Neuer Verteidiger: Holt der FC Bayern einen Kumpel von Harry Kane?

Der FC Bayern will im Winter unbedingt den Kader verstärken. Hauptaugenmerk haben dabei die Abwehr- und Mittelfeld-Zentrale. Nun rückt ein ehemaliger Mitspieler von Harry Kane in den Fokus.

Seit Ange Postecoglou (58) Trainer der Spurs ist, spielt Dier keine Rolle mehr. Nicht einen Einsatz konnte er in der bisherigen Saison sammeln. Mit dem Ex-Wolfsburger Micky van de Ven (22) und dem argentinischen Weltmeister Christian Romero (25) hat Postecoglou seine Stamm-Innenverteidigung gefunden – Dier hat scheinbar keine Chance.

Nun könnte sich dem Rekordmeister eine Möglichkeit auftun, beide Position mit nur einem Spieler zu besetzen. Wie die britische Daily Mail berichtet, sollen die Münchener an einer Verpflichtung von Eric Dier (29) arbeiten. Der Innenverteidiger ist bei den Tottenham Hotspur offenbar in Ungnade gefallen.

Dass Thomas Tuchel (50) nicht gänzlich mit seinem Kader zufrieden ist, machte er mehrfach deutlich. Sowohl im zentralen Mittelfeld als auch in der Defensivzentrale sieht der Bayern-Coach Bedarf. Das verdeutlichte die kürzliche Überlegung, Jerome Boateng zum Klub zurückzuholen.

Und dass, obwohl er unter den vorherigen Trainern stets gesetzt war. Während er am Anfang seiner Karriere im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kam, rückte er in den letzten Jahren mehr und mehr in die Innenverteidigung. Damit er könnte der Engländer beide Problemstellen des FCB kompensieren.

Der 29-Jährige steht noch bis 2024 bei den Spurs unter Vertrag, somit könnte er ab Januar Gespräche über einen ablösefreien Wechsel führen. Dem Bericht nach sei Tottenham aber auch bereit, den 49-fachen englischen Nationalspieler im Winter für eine geringe Ablöse ziehen zu lassen.