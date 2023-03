FC Bayern hat Victor Osimhen im Kopf, aber ein großes Problem

Im aktuellen Freudentaumel des SSC Neapel gibt es einige Stars, die im Sommer wohl den nächsten Schritt ihrer Karriere vollziehen werden. Genannt werden darf hier Victor Osimhen, der schon seit Langem von vielen Branchengrößen genauestens beobachtet wird.

Dazu gehört nach Sky-Informationen auch der FC Bayern, der in diesem Sommer einen verspäteten Nachfolger für Robert Lewandowski verpflichten möchte. Für den Bundesliga-Dauermeister ist Osimhen nach aktuellen Einschätzungen allerdings viel zu teuer.

Mit einer Veränderung in deutsche Gefilde wird daher nicht wirklich gerechnet. Napoli soll eine Ablösesumme von mindestens 100 Millionen Euro fordern, was für die Bayern nicht realisierbar sei. Aber für anderen Klubs, von denen der 24-Jährige zuhauf umworben wird.

Mit Manchester City, dem FC Chelsea, Paris Saint-Germain und Manchester United werden die üblichen Verdächtigen genannt, wenn es um Transfergerüchte der besten Spieler Europas geht. Diesem illustren Kreis gehört Osimhen längst an, was er mit 21 Toren und fünf Vorlagen in 27 Spielen dieser Saison erneut deutlich erkennen lässt.

Verwendete Quellen: Sky