FC Bayern hatte Zweifel an Transfer von Sadio Mane

Begleitet von astronomischen Erwartungen holte der FC Bayern Sadio Mane an Bord. Restlos überzeugt waren davon offenbar nicht alle.

Über 30 Millionen Euro investierte der FC Bayern im Sommer vorigen Jahres in den Transfer von Sadio Mane. Der war offenbar mit reichlich Zweifeln behaftet, wie die Sport Bild in ihrer Printausgabe am Mittwoch schreibt.

Seine Teamkollegen würden sich über Manes technische Defizite wundern, ist dort zu lesen. Den Münchner Scouts waren diese schon zuvor bei den ständigen Beobachtungen aufgefallen, seien dann aber aufgrund von Manes Gier und Willen auf Tore hintangestellt worden.

Eine traumhafte Beziehung ist bisher nicht entstanden, obwohl Mane bereits auf 17 direkte Torbeteiligungen kommt. Mane soll weitestgehend von der Mannschaft isoliert sein, Ansprechpartner scheint Nationalmannschaftskollegen Bouna Sarr.