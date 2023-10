FC Bayern: Hier ist Mathys Tel einsame Spitze in Europa

Mathys Tel startet beim FC Bayern langsam durch - Foto: / Getty Images

Nach seiner Einwechslung in Kopenhagen avancierte Mathys Tel einmal mehr zum Matchwinner für den FC Bayern. Im Anschluss an die Partie gab es nicht nur überschwängliches Lob von Thomas Tuchel, sondern darüber hinaus eine Statistik, die Tels bisheriges Wirken in Europa einmalig macht.

Aktuelles Video über den FC Bayern

Mathys Tel blieb am Dienstagabend zwar wieder nur die Rolle des Jokers. Diese füllte er aber einmal mehr in grandioser Manier aus. Wenige Minuten vor Schluss drehte er mit seinem Tor die Partie des FC Bayern beim FC Kopenhagen – die Münchner gewannen dadurch mit 2:1. FC Bayern: Beeindruckende Quote von Mathys Tel Im europäischen Vergleich ist Tel schon jetzt einsame Spitze. Der Youngster hat den besten Minuten-pro-Tor-Schnitt aller Spieler aus Europas fünf großen Ligen in dieser Saison, er benötigt im Schnitt nur 49 Minuten pro Pflichtspieltor (mind. 250 Einsatzminuten vorausgesetzt). "Es ist immer das Gleiche bei ihm. Es ist bemerkenswert, dass jemand nicht sofort weg will. Er will sich hier durchbeißen, gibt Gas. Er sagt: 'Ich bin da und ich mach'", holte Bayern-Trainer Thomas Tuchel bei Amazon Prime zum großen Tel-Lob aus. "Der Junge trainiert unheimlich gut und hat die absolut richtige Einstellung zu der Rolle, die er derzeit hat. Er ist erst 18 und macht im Moment das Beste daraus, und zwar, weil er Lust darauf hat. Er nimmt alles positiv an, hat immer ein Lachen drauf und schließt fantastisch ab im Training und im Spiel. Das ist top."

Mathys Tel ist in einem Ranking europäische Spitze - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com