Bundesliga FC Bayern holt keinen Neuner im Winter – erster Kontakt mit Harry Kane

Der FC Bayern ist mutmaßlich auch deshalb nicht wie erwartet in die Saison gestartet, weil ihm ein Mittelstürmer fehlt. Eine Weltklasse-Alternative, wie ihn schon allein der Anspruch verlangt, wird ihm Winter sehr wahrscheinlich nicht dazugeholt. Harry Kane gilt weiterhin als Topkandidat für die vakante Stelle.

Für den FC Bayern kommt es offenbar nicht infrage, auf der diagnostizierten Problemposition, dem zentralen Angriff, in der kommenden Wechselphase nachzulegen. Wie der kicker berichtet, werden sich die Münchner im Winter keinen neuen Mittelstürmer in den Kader holen.

Trainer Julian Nagelsmann muss die Problematik an vorderster Front nun erst mal mit dem vorhandenen Personal lösen. Inwieweit der 17-jährige Mathys Tel hier helfen kann, der in der Branche als eines der größten Talente in Frankreich hochgejubelt wird, dürfte sich in den kommenden Wochen weisen.

Verwendete Quellen: kicker