FC Bayern identifiziert neuen Sturmkandidaten

Inmitten der Sondierungen nach einer neuen Nummer 9 sind bereits Unmengen an Kandidaten mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Auf der Münchner Liste taucht nun ein neuer Anwärter auf.

Victor Osimhen, Harry Kane und Randal Kolo Muani kristallisierten sich in den vergangenen Wochen als die Sturmkräfte heraus, die am häufigsten mit einem potenziellen Wechsel zum FC Bayern verbunden worden sind. Die Sport Bild nennt in ihrer Mittwochsausgabe eine weitere Option.

Dabei soll es sich um Rasmus Höjlund von Atalanta Bergamo handeln. Der Däne ist 20 Jahre jung und mit seiner Größe von 1,91 Metern eine Erscheinung. In 26 Partien der Serie A erzielte Höjlund sieben Tore und bereitete drei Treffer seiner Mitspieler vor.

Im letzten Jahr ging es für ihn nur steil bergauf. Bei Sturm Graz war Höjlund absoluter Leistungsträger und machte sich in der anderen Bundesliga, der österreichischen, einen Namen. Schließlich wechselte er im vorigen Sommer für die Grazer Rekordsumme von über 17 Millionen Euro nach Bergamo.