FC Bayern identifiziert neuen Wunschtorhüter für den Sommer

Dominik Livakovic bleibt offenbar beim FC Bayern ein Thema. Darüber berichtet zumindest das spanische Portal todofichajes.com. Der 28-Jährige spielte eine hervorragende Weltmeisterschaft, die er mit der kroatischen Nationalmannschaft auf Platz 3 abschloss.

Brandneu ist der Name Livakovic an der Säbener Straße nicht. Die noch bis 2024 an Dinamo Zagreb gebundene Stammkraft machten schon die Runde, als über die Vertretung für den verletzten Manuel Neuer spekuliert wurde. Hier fiel letzten Endes die Wahl auf Yann Sommer.

Wie sich die Bayern ab der kommenden Saison im hintersten Bereich aufstellen werden, bleibt offen. Neuer hob mit seinem nicht abgesprochenen Interview einen großen Graben aus, dazu kommt im Sommer Alexander Nübel vertragsgemäß von seiner Ausleihe zur AS Monaco zurück.