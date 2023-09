FC Bayern im Alarmzustand: Alphonso Davies ist das große Transferziel von Real Madrid

Vor einigen Wochen hatte der Berater von Alphonso Davies (22) öffentlich zugegeben, mit anderen Vereinen über einen möglichen Wechsel gesprochen zu haben. Der FC Bayern will die Zusammenarbeit dagegen langfristig verlängern. Real Madrid soll weiterhin auf einen Transfer abzielen.

Dann steht Real Madrid als Abnehmer bereit . Dem spanischen Portal todofichajes.com zufolge ist Davies neben Kylian Mbappe im Sommer 2024 das große Transferziel der Blancos. Das Ganze würde in Verbindung mit einem Abgang von Ferland Mendy über die Bühne gebracht werden. Der Linksverteidiger wird schon seit geraumer Zeit als Wechselkandidaten gehandelt.

Fakt ist, dass Davies' Vertrag zwar noch bis 2025 gültig ist, die Sachlage im kommenden Sommer aber eine unangenehme Wendung nehmen könnte. Einen zweiten Fall David Alaba leistet sich Deutschlands Fußballrekordmeister sicher nicht mehr und sollte bei Davies in den Vertragsverhandlungen bis dato nichts vorangehen, kommt der FCB nicht um einen Verkauf herum.

"Ich habe mit anderen Vereinen gesprochen – sie haben uns geschrieben und mit uns gesprochen, aber wir haben noch mit keinem ein ausführliches Gespräch geführt", ließ sich Nedal Huoseh im Juni in kanadischen Medien zitieren. Besagter Mann ist Berater von Alphonso Davies , seit Jahren Leistungsträger beim FC Bayern.

FC Bayern will mit Alphonso Davies verlängern - Foto: Saolab Press / Shutterstock.com

Zukunft beim FC Bayern: Für Alphonso Davies ist alles möglich

"Er hat noch zwei Jahre Vertrag. Wir wissen nicht, was in einem Jahr passieren wird", sagte Huoseh über seinen Klienten. Es sei "alles [...] möglich", ein Verbleib bei Bayern für seine gesamte Karriere oder aber "er könnte wechseln." Die Münchner seien "einer der Topklubs der Welt", drückte der Interessenvertreter nach: "Und es gibt nicht viele Vereine, zu denen er wechseln kann, wenn man darüber nachdenkt. Es gibt nur wenige Vereine, zu denen ein Sportler wie Alphonso Davies gehen kann."

Davies ist wie so oft hervorragend in die neue Saison gestartet und unterfüttert mit seinen drei Torvorlagen in den ersten drei Bundesliga-Spielen einmal mehr, dass er zum Herzstück des FC Bayern gehört. Die Frage ist dabei nur, wie lange noch.

Verwendete Quellen

todofichajes.com