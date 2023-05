FC Bayern in Sorge: Lucas Hernandez bricht Gespräche ab – PSG-Flirt immer intensiver

Vor nicht mal einem Monat hieß es noch, dass der Vertragsaustausch zwischen dem FC Bayern und Lucas Hernandez unmittelbar vor dem Abschluss stehe. So scheint es aber nicht. Grund dafür ist offenbar das werbende PSG.

Von einem sehr positiven Gesprächsverlauf zwischen dem FC Bayern und Lucas Hernandez berichtete der Bezahlsender Sky vor Kurzem. Unmittelbar soll die Verlängerung des 2024 auslaufenden Beschäftigungsverhältnisses bevorstehen, hieß es. Das neue Papier wäre dann bis 2027 gültig.

Jetzt aber der Schock: Gemäß Sports Zone hat Hernandez den Austausch mit dem deutschen Rekordmeister auf Eis gelegt und Gedanken bezüglich einer Vertragsverlängerung offenbar verstreichen lassen.

Das soll am intensiven Werben von Paris Saint-Germain liegen. Zwischen Frankreichs Abonnementchampion und Hernandez sei ein weiterer wichtiger Schritt vollzogen worden. Die Bayern würden sich demnach weigern, mit dem 27-Jährigen in die neue Saison zu gehen – entweder Verlängerung oder Verkauf, soll es an der Säbener Straße heißen.