FC Bayern jetzt ohne Chance? Joao Palhinha drückt sich vielsagend über Fulham-Verlängerung aus

Der Traum eines Wechsels zum FC Bayern sei nicht begraben, sondern lediglich aufgeschoben worden, meinte der Bruder und Berater Joao Palhinha vor Kurzem über den geplatzten Wechsel nach München. Der 28-Jährige weilte am Deadline Day an der Säbener Straße und soll bereits den Medizincheck absolviert haben.

Statt Wechsel zum FC Bayern: Joao Palhinha verlängert überraschend

Zum Transfer kam es dann allerdings nicht, der FC Fulham legte sein Veto ein, weil kurzfristig kein adäquater Ersatz gefunden werden konnte. Am Donnerstag folgte die überraschende Nachricht seiner Verlängerung. Palhinha unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2028, der mit einer vereinsseitige Einjahresoption versehen ist.

"Ich bin sehr glücklich. In den vergangenen Wochen sind eine Menge Dinge bei mir passiert. Man hat viele Dinge über meine Zukunft gehört, aber ich fokussiere mich auf meine Arbeit bei Fulham", stellt Palhinha in einem Interview auf der Vereinshomepage klar. "Ich hatte mich immer zu 100 Prozent meinem Klub verschrieben und gewidmet. Und auch künftig werde ich alles geben, was ich zu geben habe."