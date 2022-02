Kombination Neuer/Nübel? : Blockiert Manuel Neuer die Rückkehr von Alexander Nübel zum FC Bayern?

Der 25-Jährige Nübel ist im letzten Sommer an die AS Monaco nach Frankreich verliehen worden, um endlich Spielpraxis sammeln zu können. Diese wurde ihm in München zwar ebenfalls versprochen, die Realität sah jedoch anders aus. Bei den Bayern kam er auf ganze vier Partien. Natürlich viel zu wenig für den ehemaligen Schalker.

Vor seinem Abschied aus Gelsenkirchen hieß es noch, dass sich Nübel seine Einsatzzeiten mit Stammtorhüter Manuel Neuer teilen würde. Nur aus diesem Grund kam der Torhüter an die Isar. Die Nummer 1 wollte seinen Posten allerdings nicht teilen, sodass seinem Ersatzmann nur die Reservebank blieb.