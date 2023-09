FC Bayern: Kehrtwende bei Matthijs de Ligt und Mathys Tel?

Matthijs de Ligt (24) und Mathys Tel (18) fristen beim FC Bayern in dieser Saison ein Leben als Edeljoker. Für ihren Einsatz sollen sie im kommenden Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum jedoch endlich belohnt werden.

Am Freitag ging Bayern-Coach Thomas Tuchel (50) zunächst auf de Ligt und dessen derzeitigen Stammplatz auf der Bank ein. "Er kam verletzt in die Vorbereitung. Deswegen hat es eine Weile gedauert", begründete der Coach die Anlaufschwierigkeiten des Niederländers.

Der Schwabe deutete zudem an, dass de Ligt gegen Bochum von Beginn an auf dem Feld stehen wird. "Jetzt ist er wieder in Form. Er hat es zu 100 Prozent verdient, zu spielen", sagte Tuchel auf der Pressekonferenz.

FC Bayern: Mathys Tel spielt "entscheidende Rolle"

Aufgrund seiner starken Saisonbilanz als Joker (vier Torbeteiligungen in 121 Einsatzminuten) darf sich indes offenbar auch Mathys Tel gegen den VfL Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz machen.

"Mathys ist 18 Jahre alt und hat eine ganz entscheidende Rolle. In jedem Spiel kann er für uns beginnen. Sobald sich die Möglichkeit ergibt und die Kombination stimmt, kann er für uns beginnen – kann auch schon morgen sein", gab Tuchel einen Einblick in seine Gedanken.

Tel sorgte unter der Woche erneut für ein Ausrufezeichen. Beim Champions-League-Auftakt gegen Manchester United (4:3) wurde der Stürmer erst in der 87. Minute eingewechselt. Er markierte nur fünf Minuten später das zwischenzeitliche 4:2 und sorgte dafür, dass Uniteds spätes Tor zum 4:3 folgenlos für die Münchner blieb.