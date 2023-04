FC Bayern kennt jetzt den schwindelerregenden Preis für Victor Osimhen

Victor Osimhen soll sich ziemlich begeistert von der Möglichkeit zeigen, ab der kommenden Saison für den FC Bayern auf Torejagd zu gehen. An der ganzen Sache gibt es mit der Preisvorstellung des SSC Neapel aber einen großen Haken.

Osimhen ist grundsätzlich offen für einen Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt, von einer gewissen Begeisterung für den deutschen Rekordmeister war hier und da zu lesen. Allein der Wille des Spielers lässt einen Transfer allerdings nicht zustande kommen. Und 150 Millionen Euro werden die Bayern mit Sicherheit nicht in einen einzelnen Spieler investieren.

Einer aus der obersten Güteklasse befindet sich mit Victor Osimhen im Münchner Visier. Ob bei ihm die hohe Eigenkapitalquote etwas nützt? Nach Informationen der Gazzetta dello Sport fordert der SSC Neapel satte 150 Millionen Euro für seinen Superstar, der in dieser Saison mit überragenden Performances aufwartet.

Hinter dem 24-Jährigen sind noch ganz andere Klubs her, die was das Finanzielle anbelangt, in einer anderen Kategorie unterwegs sind. Die Rede ist hier unter anderem vom FC Chelsea und Manchester United aus der finanzstarken Premier League sowie dem mit katarischen Geld aufgemotzten Paris Saint-Germain.

"Vom Stürmertypen? Wissen Sie, ich habe eine Meinung dazu, doch wenn ich die jetzt sage, sagt mein Kollege in Italien auch wirklich völlig zurecht: 'Wie kommt der dazu?'", legte Bayern-Trainer Thomas Tuchel erst vor wenigen Tagen den Mantel des Schweigens über die Personalie Osimhen.

