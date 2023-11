FC Bayern: Klare Tendenz bei Thomas Müller – Wiedergutmachung angepeilt

Thomas Müller (34) befindet sich zurzeit in seinem letzten Vertragsjahr beim FC Bayern. Der Angreifer bekräftigte zuletzt, über den Sommer hinaus weiterspielen zu wollen. Ein Verbleib in München gilt zudem als wahrscheinlich, weil der DFB-Star noch eine Rechnung zu begleichen hat.

Wie die AZ berichtet, will Müller das Interesse aus dem Ausland weiterhin ignorieren, um für ein zusätzliches Jahr beim FC Bayern zu unterschreiben. Dabei soll ihn vor allem die Aussicht auf eine mögliche Teilnahme am Champions-League-Finale 2025 reizen, das bekanntermaßen in München stattfindet.

Mit einem Triumph würde Müller schließlich die bitterste Niederlage seiner Karriere ausmerzen. Im "Finale dahoam" verlor der spätere Weltmeister 2012 im Endspiel der Königsklasse trotz deutlicher Überlegenheit gegen den FC Chelsea.

Diese Pleite markierte zudem den traurigen Höhepunkt einer titellosen Saison, in der die Bayern um Müller und Co. zuvor im DFB-Pokalfinale und in der Meisterschaft an Borussia Dortmund gescheitert waren.

Thomas Müller soll dem FCB erhalten bleiben - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

FC Bayern: Verhandlungen mit Thomas Müller angekündigt

In der Führungsetage des deutschen Rekordmeisters machen sie unterdessen keinen Hehl aus ihrem Wunsch, mit Müller verlängern zu wollen.

"Er ist ein Urgestein des Klubs – so einen wie ihn wird es nie mehr geben", würdigte Vereinspräsident Herbert Hainer (69) Müllers Leistungen im Bayern-Dress vor kurzem im AZ-Interview.

Der Bayern-Boss kündigte deshalb baldige Verhandlungen mit dem Angreifer an. "Er weiß, wie ungemein wir ihn alle schätzen. Da wird es auch Gespräche geben in den nächsten Wochen. Als Spieler ist er eine Legende, er gehört zum FC Bayern", bekräftigte Hainer. "Aber es muss für alle Seiten passen."

Verwendete Quellen

abendzeitung-muenchen.de