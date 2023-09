FC Bayern lässt bei Trevoh Chalobah nicht locker – Chelsea war offen für Ausleihe

FC Bayern lehnte Chelsea-Deal mit Trevoh Chalobah ab

Wie die Sport Bild berichtet, stand Chelsea einer Ausleihe kurz vor Transferschluss sogar offen gegenüber – zwei bis 2,5 Millionen Euro Leihgebühr hätten die Bayern für Chalobah zahlen müssen. Die zuvor geforderte Kaufverpflichtung sei ebenfalls nicht mehr Teil der Verhandlungsmasse gewesen.

Deutschlands Fußballrekordmeister lehnte den Chalobah-Deal allerdings ab, sprach sich also bewusst gegen dessen Eingliederung in der Münchner Startruppe aus. Der FCB sucht aber wohl weiter nach einem Ersatz für Benjamin Pavard, der zu Inter Mailand wechselte. Womöglich wird die Personalie Chalobah in den nächsten Monaten an der Säbener Straße noch mal heiß diskutiert.

