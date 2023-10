FC Bayern: Leroy Sane kokettiert mit Wechsel ins Ausland – Barça und Real Madrid als Optionen

Leroy Sane könnte den FC Bayern 2024 verlassen - Foto: / Getty Images

Leroy Sane befindet sich beim FC Bayern in absoluter Topform. Demnächst will er eine Entscheidung darüber treffen, was seine weitere Laufbahn noch so alles für ihn bereithält. Dabei soll ein Auslandswechsel durchaus Thema sein.

Vier Jahre streifte sich Leroy Sane das Trikot von Manchester City über, ehe er 2020 zum FC Bayern übersiedelte. Für den deutschen Nationalspieler spielt ein Engagement im Ausland scheinbar wieder eine Rolle. FC Bayern: Leroy Sane mit Zukunftsentscheidung 2024 Laut Sport Bild will Sane im Sommer 2024 eine Grundsatzentscheidung treffen, auf die der bayrische Nobelklub wohl so oder so drängen würde. Immerhin würde dann das letzte Vertragsjahr anbrechen – die daraus resultierenden Umstände sind bekannt. Sane soll sich durchaus mit einem Wechsel ins Ausland beschäftigen, Vertragsgespräche mit dem Bayern hat es bisher angeblich nicht gegeben. Der 27-Jährige spielt eine beeindruckende Saison und kommt in zehn Pflichtspielen auf sechs Tore.

Barça und Real Madrid haben Leroy Sane im Blick - Foto: Orange Pictures / Shutterstock.com