FC Bayern löst Vertrag mit Oliver Kahn auf – kassiert satte Millionen-Abfindung

Über zwei Monate ist es her, dass der FC Bayern Oliver Kahn von seinen Aufgaben entbunden hat. Mittlerweile ist eine Vertragsauflösung wirksam geworden.

FC Bayern bestätigt Vertragsauflösung mit Oliver Kahn

"Ich war mit Oliver nach dem Saisonende mehrmals im Austausch, wir haben uns harmonisch über die Auflösung seines Vertrags geeinigt. Es lief alles einvernehmlich", lässt sich Hainer in der Mittwochsausgabe des Sportboulevardblatts zitieren.

Kahn war in der Schlussrechnung knapp zwei Jahre als Vorstandsvorsitzender bei den Bayern tätig, bei denen er zuvor 14 Jahre als Spieler figurierte. Der 54-Jährige soll sich eine Rückkehr in den Fußball durchaus vorstellen können – aber nicht mehr an vorderster Front. Möglicherweise wird ein Investorenengagement Thema.

Verwendete Quellen

Sport Bild