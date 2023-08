FC Bayern macht Fortschritte bei Ryan Gravenberch – Liverpool drückt aufs Gas

Ryan Gravenberch soll den FC Liverpool verstärken, das den Mittelfeldspieler als weitere Verpflichtung an die Anfield Road holen will. Am Mittwoch gab es eine erste offizielle Kontaktaufnahme mit dem FC Bayern, berichten der Telegraph und The Athletic unisono.

Bekommt FC Bayern 40 Millionen für Ryan Gravenberch?

Sollte Liverpool in den jetzt gestarteten Verhandlungen davon ausgehen, dass es finanziell zu einer Einigung kommen könnte, folgt ein erstes formelles Angebot. Etwa 40 Millionen Euro sollen ausreichend sein, um die Bayern davon zu überzeugen, sich von dem 21-Jährigen zu trennen. Zur Erinnerung: Vor einem Jahr flossen gerade mal 18,5 Millionen Euro.

Dafür braucht es zuvorderst einen Ersatz an der Säbener Straße. Dort sind inzwischen konkrete Bemühungen um Joao Palhinha (28, FC Fulham) gestartet worden. Deutschlands Fußballrekordmeister soll planen, ein Angebot bis zu 60 Millionen Euro abzugeben. Für Gravenberch wäre das der Türöffner.