FC Bayern: Macht Thomas Tuchel in zwei Jahren wieder Schluss?

Thomas Tuchel ist sich offenbar noch nicht im Klaren darüber, wie es mit ihm langfristig beim FC Bayern weitergehen soll. Laut der Sport Bild existieren beim Trainer keine Gedanken über das Vertragsende am 30. Juni 2025 hinaus.

Thomas Tuchel konzentriert sich beim FC Bayern aufs Sportliche

Für Tuchel soll es nach aktueller Auffassung gar nicht darum gehen, dass aus der Zusammenarbeit mit den Bayern ein langfristiges Projekt entsteht. Vielmehr wolle er nach der durchwachsenen Anfangszeit seine Ideen umsetzen und einen neuen Spielstil implementieren.

In der Vorsaison rettete er, was es noch zu retten gab. Unter Vorgänger Julian Nagelsmann war in der Champions League wie im DFB-Pokal schon im Viertelfinale Schluss. Tuchel korrigierte die Saison zumindest noch in der Bundesliga und sprang am letzten Spieltag mit einem irren Finish doch noch auf Platz 1.