Manchester United : Aaron Wan-Bissaka soll wichtige Bayern-Baustelle schließen

Mit dem Karriereende von Philipp Lahm im Sommer 2017 verlor der FC Bayern nicht nur seinen langjährigen Kapitän. Der Rechtsverteidiger war außerdem eine Koryphäe auf seiner Position. Einen Spieler seines Formats verpflichteten die Münchener dort seitdem nicht mehr. In England wollen sie jetzt aber einen neuen Versuch starten.

Wie das spanische Online-Portal Fijaches berichtet, gehört Aaron Wan-Bissaka zu den potenziellen Bayern-Neuzugängen für den Sommer. Der Defensivspieler von Manchester United überzeugte in der letzten Spielzeit mit 56 Einsätzen und acht Torbeteiligungen.

Seitdem Ralf Rangnick im Old Trafford das Zepter schwingt, muss er sich seine Spielzeit zunehmend mit Kollege Diogo Dalot teilen. Die Bereitschaft für einen Wechsel könnte also durchaus vorhanden sein.

Der deutsche Rekordmeister war sogar schon einmal an Wan-Bissaka dran. Der Engländer weckte schon 2019, damals noch im Dienste von Crystal Palace, das Interesse der Bayern. Vor drei Jahren kam es nicht zu einem Deal, weil die Eagles 55 Millionen Euro an Ablöse forderten, was den Münchenern zu hoch gegriffen schien.

Mehr zum Thema