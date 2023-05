FC Bayern: Marco Neppe in der Premier League gefragt

Beim FC Bayern steht in den kommenden Wochen nicht nur das spielende, sondern auch das planenden Personal auf dem Prüfstand. Dazu gehört Marco Neppe, der offenbar in der Premier League Begehrlichkeiten weckt.

Tottenham Hotspur interessiert sich offenbar für Marco Neppe (36). Wie der kicker berichtet, befindet sich der Technische Direktor beim Topklub aus der Premier League im Rennen. Auch Neppes Wirken soll nach Saisonende an der Säbener Straße hinterfragt werden.

Neppe ist seit Dezember 2021 die rechte Hand von Sportvorstand Hasan Salihamidzic, führt aber auch eigenhändig Gespräche und Verhandlungen mit potenziellen neuen Spielern. Neppe begann 2014 als Scout bei den Bayern und wurde in dieser Abteilung 2017 zum Chef befördert.

Die Spurs suchen nach einem neuen Kaderplaner. Fabio Paratici amtete dort seit Sommer 2021 als Fußball-Geschäftsführer, gab seinen Posten vor wenigen Wochen aber auf. Paratici war von der FIFA zu einem 30-monatigen Berufsverbot verurteilt worden, das seine Gültigkeit weltweit besitzt.

Ob sich Neppe, sollte er seinen Posten nach der Bestandsaufnahme in München behalten dürfen, ein Engagement bei Tottenham überhaupt vorstellen kann, bleibt offen. Tim Steidten, so hieß es vor wenigen Tagen, sei der Topfavorit in London. Lee Dykes von Ligakonkurrent FC Brentford soll ebenfalls noch in der Verlosung sein.

