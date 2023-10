Deschamps stellt Mathys Tel Zukunft in der Equipe Tricolore in Aussicht

Da die Nachwuchsarbeit seit Mitte der 2000er stetig Früchte getragen hat, nahm der Deutsche Fußball-Bund zu dieser Zeit Abstand davon, ausländische Spieler einzubürgern. Die anhaltende Vakanz auf der Mittelstürmer-Position soll die Verantwortlichen aktuell aber zum Umdenken bewegen.

So rückte Tel laut Rudi Völler (63) diesbezüglich in den Fokus des DFB. "Natürlich ist das ein toller Stürmer. Man kann es sicherlich versuchen", räumte der Sportdirektor ein, ohne jedoch Optimismus zu versprühen. "Aber am Ende entscheidet der Spieler selbst und die Familie. Die Wurzeln sind dann doch sehr französisch."

Mathys Tel: Didier Deschamps wird den Bayern-Star wohl nicht hergeben

Völlers Zweifel sind indes gewiss angebracht. Kürzlich wurde Tel schließlich erstmals für die U21 der französischen Nationalmannschaft nominiert. Der Grundstein für eine Karriere in der Equipe Tricolore ist damit gelegt.

Didier Deschamps (54) hat den Angreifer zudem längst auf dem Schirm. "Er ist sehr effizient in den Einsätzen, die er bekommt. Er kann in jedem Moment entscheidend sein, wenn er ins Spiel kommt", hob Frankreichs Nationaltrainer hervor. "Ich hoffe, dass er so viel Spielzeit wie möglich bekommt. Wir beobachten ihn ganz genau, aber es gibt noch einige Entwicklungsschritte, die er durchlaufen kann."

