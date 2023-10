FC Bayern: Mathys Tel von Torjäger-Legende geadelt

Mathys Tel (18) holt zurzeit den größtmöglichen Ertrag aus seiner Joker-Rolle beim FC Bayern heraus. Der Stürmer machte in dieser Saison regelmäßig mit Treffern auf sich aufmerksam. Roy Makaay (48) riet seinem Ex-Klub deshalb dazu, den Franzosen nicht vom Hof zu lassen.

Tel ist im Sturmzentrum der Bayern nur zweite Wahl hinter Harry Kane (30). In 323 Einsatzminuten kommt er aber trotzdem auf sechs Tore und einen Assist. Regelmäßig avancierte der Angreifer überdies zum Matchwinner, wie beim 2:1-Auswärtssieg im September in Gladbach, als er kurz nach seiner späten Einwechslung den Siegtreffer markierte.

In seinen vier Jahren beim FC Bayern erhielt Makaay den Spitznamen "Phantom", weil er nicht viele Chancen für einen Treffer benötigte. Tels Effizienz erstaunt aber selbst einen einst so kaltschnäuzigen Stürmer wie ihn.

Roy Makaay: Mathys Tel und Jamal Musiala werden FC Bayern "prägen"

Makaay wagte derweil eine spannende Prognose in Bezug auf Tel. "So gut, wie er dieses Jahr schon spielt, wird er sich in den nächsten Jahren zu einem Top-Stürmer entwickeln. Er wird den FC Bayern zusammen mit Jamal Musiala jahrelang prägen."

Der deutsche Rekordmeister hat diesbezüglich schon die richtigen Weichen gestellt. Tels Vertrag läuft an der Isar noch bis Juni 2027. Musiala ist ebenfalls noch langfristig (bis 2026) an den Verein gebunden. Der DFB-Kicker befindet sich außerdem momentan in Vertragsgesprächen mit dem FC Bayern, um seinen Kontrakt auszuweiten.

Verwendete Quellen

Münchner Merkur