Verlässt Noussair Mazraoui die Bayern? Zwei Weltklubs als Optionen

Nach überstandener Erkrankung spielt der marokkanische Nationalspieler keine Rolle an der Säbener Straße. In den vergangenen fünf Bundesligaspielen stand er nur 13 Minuten auf dem Rasen, dreimal hütete er über 90 Minuten die Ersatzbank.

Beschäftigt sich Mazraoui bereits mit einem Wechsel im Sommer? "Es ist zu früh, um über meine Perspektive hier zu sprechen", stellt der Außenverteidiger klar. Aber die Situation sei "nicht gut".

Inter Mailand als Ziel?

Mazraouis Aussagen dürften in der Lombardei mit Interesse verfolgt werden. Inter Mailand strebt nach Informationen der Gazzetta dello Sport eine Verpflichtung des WM-Stars an. Ende Dezember berichtete das Sportblatt: Inter hat Mazraoui als Ersatz für Denzel Dumfries im Visier.

Die Nerazzurri wollen den niederländischen Nationalspieler dem Vernehmen nach meistbietend verkaufen. Der Champions-League-Halbfinalist verspricht sich von einem Verkauf eine Ablöse im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Wechselt Mazraoui zum FC Barcelona?

Eine zweite Möglichkeit könnte sich für Mazraoui in der Primera Division ergeben. Die spanische Fachzeitung Sport bringt den 25-jährigen mit dem FC Barcelona in Verbindung und erinnert in diesem Zusammenhang an den vergangenen Sommer.

Barça verhandelte im Juli 2022 mit Mazraoui, zog aber den Kürzeren. Der Außenverteidiger entschied sich für einen Wechsel von Ajax Amsterdam an die Säbener Straße. Die Blaugrana suchen nach wie vor neuen Rechtsverteidiger. Laut Sport könnte es auf Mazraoui hinauslaufen. Der FC Bayern soll allerdings nicht daran interessiert sein, den Rechtsverteidiger im Sommer abzugeben.

Verwendete Quellen

Abendzeitung München