FC Bayern meldet plÃ¶tzlich Zweifel bei Declan Rice an

An der finanziellen Umsetzbarkeit soll der Transfer von Declan Rice nicht scheitern. Eher zweifelt der FC Bayern am Spielertypus.

"Wir sind wirtschaftlich sehr gut aufgestellt und haben große Ziele. Daher lautet die Antwort: Ja, wir könnten – aber wir würden das in unserer Runde intensiv diskutieren", antwortet Herbert Hainer der Sport Bild auf die Frage, ob sich der FC Bayern einen 100-Millionen-Neuzugang leisten könne.

Ob dieses fehlende Merkmal am Ende entscheidend dafür ist, dass Rice kein Thema mehr ist, zumal der FC Arsenal auch finanziell deutlich bessere Argumente vortragen kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Rice selbst hatte sich vor Kurzem in Diplomatie verloren, seine große Verbundenheit zu West Ham United zum Ausdruck gebracht und darauf verwiesen, dass der Fokus nun erst mal dem Finale in der Conference League gegen den AC Florenz an diesem Mittwoch (21 Uhr) gelte.

Verwendete Quellen

Sport Bild