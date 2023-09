FC Bayern mit Joao Palhinha einig – an was es jetzt noch hakt

Thomas Tuchel bekommt wohl tatsächlich noch einen defensiven Mittelfeldspieler. Joao Palhinha ist sein Name. Der Transfer hängt aber noch an ein paar wichtigen Details.

Das Gröbste ist geschafft: Der FC Bayern wird am Deadline Day sehr wahrscheinlich Joao Palhinha an Bord holen. Hinsichtlich des Transfers befindet sich der deutsche Rekordmeister auf der Zielgeraden.

Für Wechsel zum FC Bayern: Fulham braucht Ersatz für Joao Palhinha

Palhinha will unbedingt an die Säbener Straße wechseln, Fulham will zunächst verständlicherweise Ersatz für den Abräumer auftreiben – und scheint sich damit ziemlich schwierig zu tun. Eine Anfrage für Pierre Emile Höjbjerg (28) soll bei Tottenham Hotspur gestellt worden sein.

Aber die Bayern höchstpersönlich wissen um die Verhandlungsstärke von Daniel Levy. Auch die Namen Sofyan Amrabat (27, AC Florenz) und Scott McTominay (26, Manchester United) werden mit Fulham in Verbindung gebracht.

FC Bayern in der Pole: Bestätigte Angebote für Joao Palhinha

"Ich werde mich nicht über die Situation von Joao äußern, es gibt nichts Neues zu sagen", so Fulhams Trainer Marco Silva. "Die Leute, die sich darum kümmern, machen ihren Job, und ich mache auch meinen Job, um für den Fußballverein zu arbeiten. In den nächsten 36 Stunden kann alles Mögliche passieren."

Und weiter: "Wir haben eine fantastische Saison gespielt. Natürlich erhält man einige Angebote für die Spieler. Wahrscheinlich ist es das erste Mal, dass dieser Verein so viele Angebote und große Angebote für Spieler erhält."