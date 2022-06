Lewy will zu Barça Transfer-Zoff: Bayern-Stars genervt von Robert Lewandowski

Die in der Öffentlichkeit ausgetragene Debatte um Robert Lewandowski kommt bei dessen Mitspielern gar nicht gut an. Der Superstar des FC Bayern hatte selbst mehrfach auf offener Bühne seinen Wechselwunsch vorgetragen.

Die Debatten um Robert Lewandowski beschäftigen auch die Kabine des FC Bayern. The Athletic zufolge kommt zum Beispiel der öffentlich vorgetragene Wechselwunsch des Superstars bei seinen Mitspielern wenig überraschend nicht gut an.

Die Münchner Spieler sind einhellig der Meinung, dass so viele öffentliche Äußerungen niemandem helfen und die Angelegenheit hinter verschlossenen Türen geklärt werden sollte. Zudem herrscht wohl Einigkeit darüber, dass sich das Lewandowski-Zinnober schnellstmöglich klären soll – der FC Bayern startet am 12. Juli in die Vorbereitung.

Robert Lewandowski will zu Barça wechseln

Für Lewandowski kommt nur ein Wechsel zum FC Barcelona infrage, und zwar noch in diesem Sommer. Das Kapitel FC Bayern hat der 33-Jährige für sich längst geschlossen. Die Verhandlungen bezüglich eines Transfers stellen sich aber keinesfalls einfach dar.