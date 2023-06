Saliou Ciss stärkt Sadio Mane den Rücken. Die beiden kennen sich aus dem senegalesischen Nationalteam, mit dem sie im vergangenen Jahr gemeinsam den Afrika-Cup gewonnen hatten.

"Sadio ist gerade erst in einer neuen Liga und einem neuen Umfeld angekommen. Seine Verletzung hat ihm dabei nicht geholfen", sagt Ciss bei Canal Plus Afrique. "In der nächsten Saison wird er alle Probleme und schlechte Leistungen überwinden können. Wir werden einen neuen Sadio Mane sehen."

Mitte November zog sich Mane eine Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen zu. Es folgte eine Operation, in der eine Sehne refixiert werden musste. Für Afrikas Fußballer des Jahres war der Traum von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar damit geplatzt.