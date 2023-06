FC Bayern: Nächster Kandidat für Brazzo-Nachfolge sagt ab

Stefan Reuter (56) ist seit Dezember 2012 als Manager beim FC Augsburg tätig. Der gebürtige Franke besitzt hohes Ansehen innerhalb der Bundesliga und wurde wohl auch deshalb vom Pay-TV-Sender Sky mit einem Engagement bei seinem Ex-Klub, dem FC Bayern, in Verbindung gebracht.

Diese Gerüchte erstickte der frühere Profi jetzt im Keim. "Da ist gar nichts dran", verriet Reuter der AZ. "Es hat keine Gespräche gegeben. Mein voller Fokus liegt auf dem FC Augsburg." An einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister ist der Weltmeister von 1990 demnach offenbar nicht interessiert.

FC Bayern kassierte bereits Absagen von Max Eberl und Markus Krösche

Neben Reuter galten Max Eberl (RB Leipzig) und Markus Krösche (Eintracht Frankfurt) als Topkandidaten für das Erbe von Hasan Salihamidzic. Die beiden Manager haben am Rande des DFB-Pokalfinales jedoch deutlich gemacht, dass sie für eine Anstellung beim FC Bayern nicht zur Verfügung stehen.

"Ich wüsste heute nicht, warum ich meinen Vertrag in Leipzig nicht erfüllen sollte", erklärte Eberl am Freitag beispielsweise auf einer Bild-Veranstaltung. Kollege Krösche dementierte ein Interesse an einem Bayern-Wechsel nach dem verlorenen Pokalfinale ebenso. Bei Sky antwortete er auf die Frage, ob er mit Frankfurt im nächsten Jahr erneut angreifen wolle, mit einem klaren "Ja".

Verwendete Quellen

Abendzeitung München