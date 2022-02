FC Bayern : Zu wenig Reibung bei Bayern? Nagelsmann nennt die Lösung

Für die europäischen Topklubs beginnt mit der Rückrunde die heiße Phase der Saison. Der VfL Bochum verpasste dem FC Bayern mit dem 2:4 am letzten Bundesliga-Spieltag deshalb einen Denkzettel, der zur rechten Zeit kam. Die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters debattieren seitdem über Neuzugänge, die den Konkurrenzkampf wieder neu entfachen.

Uli Hoeneß fungiert mittlerweile "nur noch" als Aufsichtsratsmitglied und Ehrenpräsident bei den Bayern. Der langjährige Strippenzieher gibt aber immer noch den Chefmahner, wenn es angeraten ist. Nach der Niederlage gegen Bochum brachte er einen Punkt zur Sprache, der an der Säbener Straße bislang größtenteils ignoriert wurde.

"Ich habe gehört, dass die Stimmung in der Mannschaft sehr gut ist – vielleicht zu gut", gab Hoeneß in einer Sendung des österreichischen TV-Senders ServusTV zu bedenken. "Es gibt zu wenig Reibung." Die Spieler würden sich folglich zu wenig pushen, was zu Leistungseinbußen führt.