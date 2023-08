FC Bayern: Neuer Sechser im Fokus – Berater bestätigt Interesse

Bayern-Coach Thomas Tuchel (49) beteuerte in den letzten Wochen immer wieder, dass er für den maximalen Erfolg seines Teams noch einen defensiven Mittelfeldspieler benötigt. Der Trainer hat es dabei auf eine "Holding Six" abgesehen – also einen Spieler, der sich ausschließlich als Abräumer vor der Abwehr versteht.

Ibrahim Sangare (25) würde in dieses Profil passen. Der Profi der PSV Eindhoven soll nach Informationen der Online-Plattform Fußballtransfers derzeit an der Säbener Straße gehandelt werden. Einem Wechsel zum FC Bayern wäre der Ivorer überdies durchaus nicht abgeneigt.

FC Bayern aufgepasst: PSG baggert ebenfalls an Ibrahim Sangare

Billig zu haben wäre Sangare allerdings nicht, da er in Eindhoven noch einen Vertrag bis 2027 besitzt. Beim FC Bayern könnte das Geld nach den Transfers von Harry Kane (100 Millionen Euro Ablöse + Boni) und Kim Min-jae (26, 50 Millionen Euro Ablöse) hingegen nicht mehr so locker sitzen.