FC Bayern: Noussair Mazraoui extrem begehrt – auch in der Premier League

Noussair Mazraoui wartete in den vergangenen Tagen mit recht barschen Statements auf, seine Zukunft liegt nicht unbedingt beim FC Bayern. An potenziellen Abnehmern mangelt es jedenfalls nicht.

Noussair Mazraoui müsste sich, sollte er in diesem Sommer einen Abschied vom FC Bayern tatsächlich forcieren, keine Sorgen um seine Zukunft machen. Nachdem zuletzt der FC Barcelona als potenzieller Abnehmer gehandelt wurde, legt die Mundo Deportivo in dieser Personalie noch mal nach.

Die sportliche Situation verspricht zumindest aus jetziger Sicht nicht unbedingt eine baldige Besserung. Das scheint auch Mazraoui zu wissen, der erst im vorigen Sommer gekommen war und noch bis 2026 unter Vertrag steht: "Wenn die Situation so bleibt, ist das nicht das, was ich will. Und nicht das, was ich verdient habe."

Mazraoui war aufgrund einer Herzbeutelentzündung lange raus, im Januar kam zudem Joao Cancelo. Beim blamablen 1:3 in Mainz am vergangenen Wochenende stand Mazraoui zum ersten Mal nach seiner Herzbeutelentzündung wieder in der Münchner Startelf.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo