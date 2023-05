FC Bayern ohne Chance? 80-Millionen-Angebot für Dusan Vlahovic

Der FC Bayern ist erneut mit einer Verpflichtung von Dusan Vlahovic in Verbindung gebracht worden. Einer der ebenfalls gehandelten Interessenten soll bereits mit einem Angebot aus der Deckung gegangen sein.

Im Konkurrieren um Dusan Vlahovic scheint ein Klub erstmals konkret geworden zu sein. Gemäß ESPN hat der FC Chelsea den 23-Jährigen für diesen Sommer als Wunschkandidat auserkoren und ist mit einem Angebot über 80 Millionen Euro bei Juventus Turin vorstellig geworden.

Vlahovic sei aus verschiedenen Gründen unzufrieden im Piemont. Der extrem defensive Ansatz von Trainer Massimiliano Allegri bringt seine Stärken nur selten zur Geltung, außerdem missfallen ihm die ständigen Turbulenzen um den Verein. Juve wurden 15 Punkte wegen Bilanzbetrugs abgezogen, die inzwischen aber wieder gutgeschrieben worden sind.

Atletico Madrid und der FC Bayern waren in den vergangenen Tagen ebenfalls als potenzielle Käufer genannt worden. Laut Sky Italia hat der deutsche Rekordmeister sein Interesse an Vlahovic tatsächlich hinterlegt. Juve stehe deshalb in Erwartung eines Angebots.