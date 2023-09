FC Bayern: Pep Guardiola baggert an Jamal Musiala

Jamal Musiala ist nicht abgeneigt, irgendwann einmal in der Premier League zu spielen. Beim FC Bayern sind sie ob der in dieser Woche getroffenen Aussagen entspannt, der Transfermarkt kommt dagegen in Wallung. Pep Guardiola soll seine Fühler ausstrecken.

Manchester City um seinen Trainer Pep Guardiola vermelden offenbar grundsätzliches Interesse an Jamal Musiala. Wie der Transferreporter Ekrem Konur berichtet, beobachtet der amtierende Triplesieger die Situation des Ausnahmetalents vom FC Bayern.

Vom FC Bayern in die Premier League? Jamal Musiala träumt

"Die Premier League ist schon die stärkste und attraktivste Liga der Welt zurzeit", kokettierte Musiala im Interview mit der Sport Bild durchaus mit einer Rückkehr auf die Insel. Vorerst wird es dazu aber nicht kommen: "Ich fühle mich wohl hier und bin fokussiert darauf, mit Bayern erfolgreich zu sein."

Es ist also erst mal nicht damit zu rechnen, dass Musiala dem deutschen Fußballrekordmeister den Rücken zudrehen wird. Ausgeschlossen ist das in Zukunft allerdings nicht, zumal sich der deutsche Nationalspieler alle Optionen offenhalten möchte. "Aber du weißt nie, was in ein paar Jahren sein wird."