FC Bayern plant Ausleihe von Paul Wanner

Dass der FC Bayern insbesondere in der Zentrale außerordentlich gut besetzt ist, wissen beileibe nicht nur Insider. Sehr zum Nachteil von Paul Wanner, der zwar als hoffnungsvolles Nachwuchstalent gilt. Bei den Profis tut sich momentan aber keine Lücke für den 17-Jährigen auf.

Die Bayern planen daher nach Informationen der Abendzeitung ein Leihgeschäft. Wanner soll Spielpraxis auf höherem Niveau als nur der Regionalliga erhalten, an der er mit der Münchner Zweitvertretung teilnimmt.

Wanner schwankt zwischen den U19-Junioren, dem Regionalliga-Team und einigen Kurzeinsätzen bei den Profis, zwei in der Bundesliga, zwei in der Champions League. Reinschnuppern ist gut, Konstanz im Falle eines so jungen Spielers aber wichtiger.