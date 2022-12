Vorsicht, Real Madrid! FC Bayern plant Gespräche mit Offensiv-Star

Sadio Mane, Serge Gnabry, Leroy Sane und Kingsley Coman. Dazu Thomas Müller und Jamal Musiala. Der FC Bayern München verfügt in der Offensive über geballte Extraklasse.

Offenbar will der Bundesliga-Tabellenführer seinen Kader aber weiter optimieren. Wie der englische Mirror berichtet, hat es Marco Asensio (26) auf den Zettel der Kader-Planer um Hasan Salihamidzic geschafft.

Marco Asensio: Verhandlungen mit den Bayern?

Für den Januar seien Gespräche mit dem Berater Asensios geplant, so die britische Boulevardzeitung, die auch den FC Liverpool und Juventus Turin als Interessenten für den spanischen Nationalspieler ins Gespräch bringt.

Asensio ist Stand heute in der Sommer-Transferperiode ablösefrei zu haben, sein Vertrag an der Concha Espina läuft Ende Juni kommenden Jahres aus. Real würde den Kontrakt gerne verlängern, Berater Jorge Mendes will aber Medienberichten zufolge abwarten und in Ruhe alle Angebote sondieren.