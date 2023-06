FC Bayern plant hinten rechts: Noussair Mazraoui frustriert und will weg

Im Hause FC Bayern stehen womöglich drastische Änderungen bevor, und zwar in allen Mannschaftsteilen. Wer auf der rechten defensiven Außenbahn zum Einsatz kommen wird, ist offen. Noussair Mazraoui könnte den Verein verlassen.

Noussair Mazraoui ist unzufrieden mit seiner Rolle beim FC Bayern. Wie der kicker berichtet, hat der 25-Jährige das Gefühl, unter Thomas Tuchel nur in personellen Notsituationen benötigt zu werden.

In dem Rechtsverteidiger, der erst im vorigen Sommer von Ajax Amsterdam nach München übersiedelte, brodelt es offenbar so sehr, dass er einen vorzeitigen Abschied in Erwägung zieht. Mazraouis Vertrag läuft noch bis 2026, eine Ablöse zahlten die Bayern nicht.

"Er hat in den letzten Wochen sehr gut gespielt und das Vertrauen des Trainers zurückgezahlt. Heute hat er ein Tor gemacht", sagte Hasan Salihamidzic noch vor Kurzem über Mazraoui. "Wenn man sieht, was auf dem Außenverteidiger-Markt los ist: Wir sind sehr froh, ihn zu haben. Große Klasse."