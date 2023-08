FC Bayern plant Mega-Angebot für Joao Palhinha – Trevoh Chalobah kein Thema mehr

Beim FC Bayern wird sich in den finalen Zügen des Sommertransfermarkts noch einiges bewegen. Für die verwaiste Sechs planen die Münchner angeblich ein sattes Angebot für Joao Palhinha, die Personalie Trevoh Chalobah scheint dagegen vom Tisch.

Der FC Bayern hat im Transferendspurt dieses Sommer noch einige Vakanzen zu beheben. Thomas Tuchel und der in den vergangenen Wochen oft zitierte "Ausschuss Sport" haben noch etliches zu tun. Ein Sechser sowie ein variabler Abwehrspieler sind die ausgemachten Ziele.

FC Bayern versteift sich nun auf Joao Palhinha

Wie der Telegraph berichtet, ist Joao Palhinha nun die Münchner Wunschoption für das zentrale Mittelfeld. Der Portugiese soll dort zukünftig als kompromissloser Staubsauger vor der Abwehr fungieren. Bei seinem Klub FC Fulham ist er einer der Schlüsselspieler, entsprechend hoch ist die Ablöseforderung.

Der Meldung zufolge planen die Bayern ein zeitnahes Angebot. Es muss schnell gehen, immerhin schließt in Deutschland an diesem Freitag der Transfermarkt. Bis zu 60 Millionen Euro will der deutsche Rekordmeister für Palhinha bieten. Ob das genug ist?