FC Bayern plant Transfer-Offensive im Winter – Wunschliste durchgesickert

Thomas Tuchel will seinen Kader im Januar mit drei Spielern verstärken - Foto: / Getty Images

In seinen Augen benötigt er für dieses Unterfangen "im Optimalfall" drei Neuzugänge: einen Innenverteidiger, einen Rechtsverteidiger und einen Sechser. Auf einen defensiven Abräumer bestand Tuchel bereits im Sommer. Für diesen Wunsch wurde er damals jedoch noch belächelt.

Nach kicker-Informationen hat Bayern-Coach Thomas Tuchel daher grünes Licht dafür bekommen, im Winter neue Spieler an Bord zu holen. Der Schwabe hat die Problemzonen des deutschen Rekordmeisters längst diagnostiziert und wird diese so gut wie möglich beheben.

Der FC Bayern ist unter der Woche gegen den 1. FC Saarbrücken (1:2) aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Spätestens nach der blamablen Niederlage gegen den Drittligisten dürfte an der Säbener Straße die Erkenntnis gereift sein, dass der Kader in der Breite nicht gut genug besetzt ist, um die hochgesteckten Saisonziele zu erreichen.

Joao Palhinha (l.) wechselte von Sporting Lissabon in die Premier League - Foto: Maciej Rogowski Photo / Shutterstock.com

Thomas Tuchel richtet seinen Fokus auf die Premier League

Mittlerweile fand in der Chefetage des FC Bayern offenbar ein Umdenken statt. Der Klub will sich im Winter nämlich erneut um Joao Palhinha (28) bemühen, der schon im Sommer beinahe nach München gewechselt wäre. Beim FC Fulham hat der Portugiese im September erst einen neuen Vertrag unterschrieben. Der FCB ist dennoch davon überzeugt, den Transfer im Januar durchdrücken zu können.

Für die Verhandlungen mit den anderen potenziellen Verstärkungen können Tuchel und Co. im Übrigen gleich in London bleiben. Auf dem Wunschzettel des Trainers stehen mit Trevor Chalobah (24/ FC Chelsea) und Eric Dier (29/ Tottenham Hotspur) schließlich zwei Spieler, die ebenfalls in Englands Hauptstadt ihre Brötchen verdienen.

FC Bayern: Defensivausfälle zwingen die Bosse zum Handeln

Der FC Bayern ist derweil sogar dazu gezwungen, im Winter aufzurüsten. Mit Bouna Sarr (31), Noussair Mazraoui (25) und Min-jae Kim (26) fallen zu Beginn der Rückrunde immerhin gleich drei Abwehrspieler aus. Während die beiden Erstgenannten im Africa Cup starten, tritt Kim im Asien-Cup an.

Hinzu kommt die Verletzung von Matthijs de Ligt (24). Der Niederländer musste gegen Saarbrücken wegen Knieproblemen vom Feld und droht langfristig auszufallen.

