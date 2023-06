Neuer Mittelstürmer: FC Bayern plant Transfer-Überraschung

Wie der TV-Sender Sky berichtet, streckt der deutsche Rekordmeister völlig unerwartet seine Fühler nach Havertz aus. In ersten Gesprächen wurde wohl zunächst bewertet, unter welchen Voraussetzungen der FC Chelsea den Nationalspieler ziehen lassen würde.

Aus dem Bericht geht außerdem hervor, dass der FC Arsenal momentan als Favorit in das Transferrennen um Havertz geht. Der Offensivspieler ist seit drei Jahren in London zu Hause. Ein Wechsel zu den Gunners stellt daher womöglich die bequemste Lösung für ihn dar – insofern der DFB-Kicker Chelsea überhaupt verlassen will.

FC Bayern: Ist Thomas Tuchel das Ass im Havertz-Poker?

Die Bayern könnten bezüglich Havertz unterdessen alles auf eine Karte setzen. Dieser Trumpf hört auf den Namen Thomas Tuchel (49). Sein Einfluss in den Verhandlungen ist in der Tat nicht zu unterschätzen.