Bundesliga FC Bayern plant Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala

Jamal Musiala gehört zweifelsohne zu den talentiertesten Spielern des europäischen Fußballs, was er in Diensten des FC Bayern in den ersten Saisonwochen eindrucksvoll zur Schau stellt. Der Rekordmeister plant nun die vorzeitige Vertragsverlängerung.