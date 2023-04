FC Bayern, PSG, United? Berater von Victor Osimhen: "Alles, was gesagt wird, ist falsch"

Die Entourage von Victor Osimhen hat auf die ständigen Spekulationen reagiert. "Alles, was gesagt wird, ist falsch", zitiert die Mundo Deportivo das Management des 24-Jährige. "Es ist noch zu früh, um über das Transferfenster zu sprechen. Viele Leute versuchen zu diesem Zeitpunkt zu destabilisieren. Da ist nichts."

Dass Osimhen mit dem SSC Neapel eine herausragende Saison spielt, muss eigentlich nicht noch einmal Erwähnung finden – auf 26 Tore in 32 Pflichtspielen kommt er mittlerweile. Das steigert seinen Wert, macht ihn für alle Topklubs des europäischen Fußballs interessant.

Unter anderem der FC Bayern, Paris Saint-Germain und Manchester United sollen die Topadressen sein, die Osimhen ernste Avancen machen. Meldungen zufolge soll der Nigerianer einen Wechsel in die Premier League bevorzugen, an anderer Stelle heißt es wiederum, dass seine in Deutschland geborene Freundin Stephanie einen Wechsel in die Bundesliga vorantreibt.

Das Einzige, was bisher klar ist: Osimhen wird richtig, richtig teuer. Napolis Präsident Aurelio De Laurentiis ist als harter Verhandlungspartner bekannt. Zuletzt war davon die Rede, dass er Osimhen nicht unter 150 Millionen Euro ziehen lässt. Not besteht jedenfalls nicht, Osimhens Vertrag läuft noch bis 2025.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo