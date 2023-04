FC Bayern: Ryan Gravenberch spricht offen von Abschied im Sommer

Für Ryan Gravenberch ging es in seiner Karriere bisher nur bergauf. Beim FC Bayern ist seine steile Entwicklung ins Stocken geraten. Ein frühzeitiger Abschied in diesem Sommer ist deshalb nicht gänzlich ausgeschlossen.

Im vorigen Sommer war Gravenberch für knapp 20 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam in die bayrische Metropole gewechselt. Zuvor hatten sich jedwede europäische Fußballschwergewichte um den elffachen Nationalspieler, der in den Niederlanden als Jahrhunderttalent gilt, beworben.

Noch hält Gravenberch aber hinsichtlich des Wechselthemas die Füße still. "Im Moment mache ich mir darüber noch keine Gedanken und hoffe, dass ich meine Situation bei Bayern ändern kann, indem ich gut trainiere und spiele", will er es vor allem Neo-Trainer Tuchel beweisen.

Die Stimmung in der Causa Gravenberch kann aber schnell kippen. Schon in der Vergangenheit kamen wieder und wieder Informationen an die Öffentlichkeit, nach denen das Mittelfeldtalent gar nicht zufrieden mit seinen Einsatzzeiten sei. Gravenberch stand in allen Wettbewerben nur dreimal in der Startelf.

Verwendete Quellen

Ajax Showtime