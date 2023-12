FC Bayern schweigt zu nicht wechselwilligem Ronald Araujo – Austausch nur aus Höflichkeit?

Ronald Araujo wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht - Foto: / Getty Images

Ronald Araujo gilt seit Kurzem als Wunschoption des FC Bayern für die Innenverteidigung. Dieser will Barça aber offenbar gar nicht verlassen. Zudem soll der Austausch mit dem FCB lediglich rein aus Höflichkeit geführt worden sein.

Der FC Bayern gastiert an diesem Dienstag (21 Uhr) zum Abschluss der Gruppenphase der Champions League bei Manchester United. Vor dem Abflug auf die britische Insel wurde Sportdirektor Christoph Freund mit dem in den letzten Tagen omnipräsenten Thema Ronald Araujo konfrontiert.

Auskunftsfreudig war der Münchner Planer allerdings nicht. Er wolle "kein Statement" dazu abgeben, sagte Freund auf Nachfrage. "Die Transferphase bahnt sich an, grundsätzlich gibt es einige Gespräche, aber dazu will ich im Detail nichts sagen."

Ronald Araujo Wunschspieler des FC Bayern

Es war also keine grundsätzliche Absage an dem kolportierten Araujo-Interesse. Der 24 Jahre alte Innenverteidiger und Kapitän des FC Barcelona wird seit Tagen mit einem Wechsel zu den Bayern verbunden. Araujo sei der absolute Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel, war in der jüngeren Vergangenheit zu vernehmen.

Ronald Araujo will Barça nicht verlassen – weder im Januar noch im Sommer - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Freund und Tuchel sollen am Freitag vergangener Woche Araujo in einem persönlichen Gespräch einen Wechsel nach München schmackhaft gemacht haben. Nach Informationen von Mas Que Pelotas hat dieser angebliche Austausch zwischen den Bayern und Araujo nie stattgefunden.

Ronald Araujo will Barça nicht verlassen

Stattdessen soll lediglich Araujos Umfeld kontaktiert worden sein, das den Anruf jedoch nur aus reiner Höflichkeit und auf Freunds Drängen entgegengenommen habe. Araujo hat nicht die Absicht, Barça zu verlassen, was den Bayern klar übermittelt wurde.

Laut dem spanischen Radiosportprogramm El Larguero Cadena SER ist Araujo sehr glücklich bei Barça und will den großen katalanischen Verein weder im kommenden Januar noch im darauffolgenden Sommer verlassen. Araujos Vertrag ist ohnehin noch bis 2026 datiert, die Blaugrana wollen vorzeitig verlängern.

