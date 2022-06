Like für Sadio-Mane-Deal Shootingstar Hugo Ekitike freut sich über Bayerns Transfer-Coup

An der Säbener Straße herrschte auffällig lange Zurückhaltung in Bezug auf Sommertransfers. In kürzester Zeit präsentierte der FC Bayern letztlich aber drei Neuzugänge. Die Verpflichtung von Sadio Mane könnte sogar einen weiteren Kauf in die Wege geleitet haben.