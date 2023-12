FC Bayern: Experte prognostiziert den Abgang des Thomas Müller

Thomas Müller (34) kommt beim FC Bayern nur noch sporadisch zum Einsatz. Für TV-Experte Didi Hamann (50) ist dies ein klares Indiz für eine Trennung in der kommenden Transfer-Periode.

Die Verantwortlichen des FC Bayern betonten in den vergangenen Tagen immer wieder, dass sie Müller trotz der gesunkenen Einsatzzeiten über den Sommer 2024 hinaus halten möchten. Der Verein strebe aus diesem Grund zeitnahe Vertragsgespräche mit seinem Aushängeschild an.

Didi Hamann glaubt jedoch nicht an eine Einigung zwischen den beiden Parteien. "Mein Gefühl sagt mir, dass sich die Wege trennen", verriet der ehemalige Mittelfeldspieler im Live-Talk Sky90 und legte Müller beinahe schon einen Abschied ans Herz. "Ich glaube einem Tuchel wäre es lieber, wenn er nächstes Jahr nicht mehr da ist."

Unter Chefcoach Thomas Tuchel (50) spielt Müller in der aktuellen Saison bereits nur noch eine untergeordnete Rolle. Lediglich in sechs Pflichtspielen durfte der Routinier von Beginn an ran, weshalb er erst auf 575 Einsatzminuten kommt.

Thomas Müller - Foto: Saolab Press / Shutterstock.com

FC Bayern: Aushilfskraft Thomas Müller fordert wohl Spitzengehalt

Gegenüber der Sport BILD teilte Müller jüngst mit, dass er "auf jeden Fall über 2024 hinaus ein Jahr weiterspielen" will. Ob dies aber beim FC Bayern passieren wird, ist noch offen. Insbesondere da der Stürmer nach Informationen von BILD-Chefreporter Tobi Altschäffl scheinbar nicht zu Gehaltseinbußen bereit ist.

Müller zählt mit einem geschätzten Jahressalär von 20 Millionen Euro zu den Spitzenverdienern an der Säbener Straße. Ein derart üppiges Gehalt ist für die Münchner allerdings gewiss nicht mehr mit der abgenommenen Bedeutung des Weltmeisters von 2014 vereinbar. Es drohen also schwierige Verhandlungsrunden.

Verwendete Quellen

abendzeitung-muenchen.de