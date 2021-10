FC Bayern : FC Bayern spricht über Benfica-Juwel Goncalo Ramos

Den jüngsten Auswärtstrip zu Benfica Lissabon in der Champions League ließ der FC Bayern nicht ungenutzt. Das Herzstück der Münchner Chefetage tauschte sich mit Starberater Jorge Mendes aus. Thema unter anderem: Benfica-Juwel Goncalo Ramos.

Sportlich war die Reise an die Algarveküste ein voller Erfolg. In der Vorwoche zerlegte der FC Bayern in der Champions League Benfica Lissabon mit 4:0. Abseits des Treibens auf dem grünen Terrain kam es laut Sport Bild zu einem Treffen mit Starberater Jorge Mendes.

Demnach hatten sich FCB-Vorstandsboss Oliver Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Präsident Herbert Hainer sowie Kaderplaner Marco Neppe mit Mendes verabredet, um den Kontakt zu dem bestens vernetzten Agenten zu verbessern. Thema soll unter anderem Goncalo Ramos gewesen sein.