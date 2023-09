FC Bayern derzeit mit schlechten Karten bei Aaron Ramsdale

Es steht noch in den Sternen, in welche Richtung sich das Treiben auf der Torhüterposition beim FC Bayern entwickeln wird. Die Verpflichtung des gehandelten Aaron Ramsdale ist erst mal nicht realistisch.

Stattdessen hatte David Raya den Vorzug vor Ramsdale erhalten . Der 28 Jahre alte Iberer war erst vor Kurzem vom Ligakonkurrenten FC Brentford in den Norden Londons gewechselt. Arsenal besitzt eine Kaufpflicht, die an gewisse Bedingungen geknüpft ist.

Nach Informationen des Sunday Mirror hat es Ramsdale nicht eilig, eine Entscheidung über seine Zukunft beim FC Arsenal zu treffen. Der 25-jährige Torhüter war in den beiden vergangenen Meisterschaftsspielen nicht zum Einsatz gekommen.

Der FC Bayern und der FC Chelsea beobachten die Situation von Aaron Ramsdale intensiv, schrieb die britische Presse vor Kurzem. Das mag durchaus so sein, ein Transfer scheint nach jetzigem Stand allerdings kein Thema.

So ist die Situation beim FC Bayern

Beim FC Bayern ist Ramsdale auf dem Radar, weil es weiterhin komplett offen ist, wie es mit Manuel Neuer weitergeht, der nach seiner schweren Beinverletzung noch immer an seinem Comeback arbeitet. Daniel Peretz, der in diesem Sommer kam, ist momentan Stellvertreter von Sven Ulreich.

Arsenals Trainer Mikel Arteta hält sich bei Sky Sports bedeckt, was die Entscheidung zwischen den Pfosten betrifft: "Es geht darum, so zu spielen, wie wir an diesem Tag spielen wollen. Ich habe einige Entscheidungen getroffen und einige Spieler auf der Bank gelassen."

