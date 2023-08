FC Bayern: Stefan Ortega ist plötzlich der Top-Kandidat

Ortega figuriert bei Manchester City als Vertreter von Stammkraft Ederson und kommt dort wie in England üblich nur in den Pokalspielen zum Einsatz. Nach Ortegas überraschendem wie ablösefreiem Wechsel im Sommer 2022 machte er sich auf der Insel aber schnell einen Namen.

FC Bayern ohne Chance? ManCity will mit Stefan Ortega verlängern

In verschiedenen Spielen zeigte der gebürtige Hesse überragende Leistungen, gewann daher bei den Fans sehr schnell an Beliebtheit. Und auch ManCity-Trainer Pep Guardiola schwärmte in der Vergangenheit in den allerhöchsten Tönen.

Der Übungsleiter ist es auch, der die bis 2025 datierte Zusammenarbeit vorzeitig und wahrscheinlich langfristig ausweiten möchte. Ortega würde in München wieder nur den Ersatzmann geben und Manuel Neuer vertreten, bis sich der von seiner schweren Beinverletzung beschwerdefrei erholt hat.

